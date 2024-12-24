Дитина, яку вивезли з дитбудинку з України до РФ, вкоротила собі віку

Наразі багато дітей страждає від того, що робить Росія.

З початку повномасштабної війни не всі діти з звичайних сімей, а тим більше з дитячих будинків, здатні витримати різкі зміни. Втрата рідних, переселення, жорстокість і невизначеність стають непосильним тягарем для молодих душ, і часто вони не здатні справитись з такими переживаннями.

Про це пишуть Важливі історії.

Керівниця дитячого будинку Лідія Шарварли почала співпрацювати з окупантами під час окупації Херсонщини. Після звільнення Херсона Україною вона втекла до Росії, забравши з собою вихованців дитячого будинку. Одна дитина не витримала.

Повідомляється, що після того, як Шарварли відмовилася від опіки, діти потрапили до пункту тимчасового розміщення в селище Кучугури Краснодарського краю. Один з дітей Олександр Якушенко, вчиняв самогубство після того, як потрапив до прийомної сім'ї.

Як пише видання, прийомна сім'я вибрала найдешевшу труну та безжально ставилася до похорону, кинувши квіти, як собаці, і сказавши: "Слава Богу, він помер. Менше проблем".

Стало відомо, що, незадовго до смерті хлопець надіслав голосове повідомлення, в якому розповів про свої стосунки з прийомною родиною.

"Я там нікому нахуй не потрібен. Мені дали це зрозуміти. Я всім життя псує. Я не зможу, я повішаюся… Якби мене не було, зараз би ні в кого б, н..й, проблем не було, якби я тільки сюди не приїхав. Не можу… С..ка! Мені дуже боляче. Я не знаю, що робити" - казав він.

Хлопець роздумував повернутися в Україну до рідної матері, але, за словами друзів українця, сім'я мінімум один раз забирала у нього документи.

Нагадаємо, Україна намагається повертати всіх дітей з дитячих будинків, яких вивезли на тимчасово окуповані території чи до Росії.

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