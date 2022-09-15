Закопують танки: Жданов розповів, як окупанти оборонятимуться на Запорізькому напрямку

Там вони закопують свої танки, щоб не допустити контрнаступ ЗСУ.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Росіяни посилюють Запорізький напрямок. Вони там зводять оборонні райони. І як ви пам'ятаєте там вони закопували танки Т-62, які були туди перекинуті два місяці тому, вони там їх закопали та створили своєрідні укріпрайони. Сьогодні вони намагаються укрпілювати Запорізький напрямок та частину Донецької області. Ось це і є основана частина цього третього армійського корпусу, щодо якого ніхто не міг визначитись, де він. Я ж говорив, що його частина була перекинута на Донецький напрямок, намагався допомагати на Харківському напрямку, вони йшли туди колонами, але їх зустріли наші війська та розбили. Жодна колона з підмогою для російських військ не дійшла. Основна частина цього корпусу була в районі Мелітополя", - пояснив Жданов.

Нагадаємо, експерт розповів, коли російські еліти відправлять Путіна на пенсію.

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