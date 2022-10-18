Закопують у ярах: окупанти на Донеччині не забирають тіла своїх солдатів

Через це в регіоні є загроза екологічної катастрофи.
На Донецькому напрямку російські окупанти не забирають з поля бою тіла своїх загиблих солдатів, а "йдуть просто по трупах".
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.
"Я сьогодні уточнив – вони розтягують тіла в яри. Будь-які заглиблення заповнюють тілами. Одна з європейських екологічних організацій "б'є в набат", бо у цих районах є загроза екологічної катастрофи. Трупна отрута від тіл, що розкладаються, потрапляє у води. Запах розноситься. Звірі отруюються залишками трупів", – каже Жданов.
За його словами, наші війська на фронті займаються ще й тим, що хлорним розчином посипають ці місця скупчення тіл, що розкладаються.
"А окупанти обходять ці яри і йдуть у наступ на наші позиції. Якщо ми просуваємося вперед, то бійці кажуть, що не можна ступити крок вправо чи вліво – скрізь трупи", – сказав експерт.
Зараз на цьом напрямку, крім найманців ПВК воюють завербовані зеки, а також мобілізовані.
Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що окупанти під Бахмутом ввели подвійну систему загороджувальних загонів.
Тим часом у Генштабі 18 жовтня повідомили, що окупанти не залишають спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
У Міноборони додали, що епіцентр найважчих боїв наразі зосереджений на східному фронті. В Донецькій області окупанти намагаються йти в наступ.
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