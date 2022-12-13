Закосплеїв під Нео з "Матриці": російський вояка в Білорусі напився "до чортиків": (відео)

Російський окупант, який перебуває у Гомелі у Білорусі заправився алкоголем "до чортиків". Від випитого він просто завис у повітрі.

Відео "російського Нео з "Матриці" виклали в Мережі.

В кадрі російський вояка, який перебуває під впливом алкоголю, і можливо, не тільки, заснув у позі "шахматного коня" на сходинковому майданчику.

Після курсу медитації окупант став "зіркою" Гомеля.

Нагадаємо, що у Запорізькій області в місце розташування окупантів "прилетіло" від ЗСУ. Були знищені дві сотні кадирівців та "мобіків".