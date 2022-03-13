Закрите небо над Україною не завадило б Росії обстріляти Яворівський полігон на Львівщині — Пентагон

Закрите небо над Україною не завадило б Росії обстріляти Яворівський полігон на Львівщині — Пентагон

Водночас в разі нападу Росії на одну з країн НАТО, реакція Сполучених Штатів буде миттєвою.

Прес-секретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що закрите небо над Україною не завадило б російським окупантам завдати удару по Яворівському полігону на Львівщині, який розташований менш ніж за 20км від польського кордону.

Про це пише The Hill.

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Речник американського Міністерства оборони переконаний, що безпольотна зона над Україною не зупинила б РФ від атаки на полігон, де спільно тренувалися українські та іноземні військові.

"Я брав участь в цьому, коли був молодим офіцером авіаносця на початку 90-х. Це бій. Ви повинні бути готовими стріляти чи бути застреленими. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що війська США не збираються воювати в Україні", – заявив Кірбі.

Водночас прес-секретар Пентагону прокоментував неймовірну близкість авіаударів РФ до кордону Польщі, яка є членом альянсу. Так, за словами Кірбі, в разі нападу Росії на одну з країн НАТО, реакція Сполучених Штатів буде миттєвою.

"Збройний напад на одного вважається збройним нападом на всіх. Ось чому ми продовжуємо рухатися, переміщувати сили та можливості вздовж східного флангу НАТО — аби переконатися, що ми зможемо захистити кожен сантиметр території НАТО, якщо це буде потрібно", — сказав Кірбі.

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