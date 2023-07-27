Закриття Арабатської стрілки: експерт пояснив, чого бояться окупанти

Окупанти закривають Арбатську стрілку, бо страшенно бояться контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Загарбники там укріплюють позиції.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів військовий експерт Михайло Притула.

"Вони дуже бояться того, що зараз буде наступ Збройних сил України і звільнення Криму. Відповідно, вони намагаються побудувати оборону Криму якимось чином і підготувати позиції для того, щоб туди загнати велику кількість тих громадян, які переїхали на ПМЖ в Крим з Російської Федерації. Там утворився певний мобілізаційний ресурс, який вони поки що не чіпають, але який нікуди не дінеться. Вони готують на Арабатській стрілці укріплені позиції", - каже він.

Притула зазначив, що Арабатська стрілка досить специфічна: там траншеї не вириєш, тому що одразу буде вода.

"Я думаю, що вони просто намагаються якимось чином побудувати там, може, бетонні укріплення, може, ще якісь. Коли Збройні сили України вийдуть до узбережжя Азовського моря, звісно, що ця ділянка буде відкрита і досить проста для десанту", - підсумував експерт.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Закриття Арабатської стрілки. Блокада у морі".

Нагадаємо, ЗСУ касетними боєприпасами знищили склад окупантів на Бердянському напрямку.

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