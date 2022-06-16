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"Закриття проєкту "рускій мір": в Офісі президента розповіли про умови відновлення переговорів з РФ

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"Закриття проєкту "рускій мір": в Офісі президента розповіли про умови відновлення переговорів з РФ

Фото: Getty Images

Росія повинна негайно припинити війну в Україні та згорнути свій проєкт "руского міра".

За таких умов можливе реальне відновлення переговорного процесу між Україною та РФ. 

Про це у соціальних мережах написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. 

"Класичне "російське" обличчя при поганій грі: знищуєш міста, влаштовуєш публічні страти, готуєш анексію, але кажеш про бажання переговорів. Якщо Патрушев хоче діалогу, слова варто підкріплювати діями: припинення вогню, негайне відведення військ, закриття проекту "рускій мір" в Україні", - наголосив радник голови Офісу президента. 

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков переконаний, що зброя від союзників допоможе Україні повернути окуповані території, зокрема і Крим та Донбас. Міністр назвав три етапи, за якими відбудеться повернення всіх українських територій.

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