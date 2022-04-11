Закривавлена іграшка з Краматорська стане доказом воєнних злочинів Росії: відео

Вилучену з місця обстрілу м’яку дитячу іграшку буде передано до представництва ООН.

Закривавлену дитячу іграшку із залізничного вокзалу в місті Краматорську, який обстріляли російські окупанти, передадуть до представництва ООН, щоб зафіксувати цей жахливий воєнний злочин, скоєний проти мирного населення України.

Про це у неділю, 10 квітня, повідомив на своїй Facebook-сторінці заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

“Фотографія цієї дитячої іграшки облетіла весь світ. Вона стала сумним символом жахливої катастрофи, яку влаштував рашистський мерзотний режим на вокзалі у Краматорську”, - написав він у підписі до опублікованого відео.

На знятих кадрах командир підрозділу патрульної поліції Краматорськ-Слов’янськ Олександр Малиш та співробітник Краматорського РУП Богдан Голощапов вилучають м’яку іграшку, на якій залишилися плями крові жертви обстрілу.

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Пакет із доказом звірств російських окупантів буде передано до представництва ООН.

“Нехай ця іграшка нагадує їм у їх роботі про всі ті долі українських дітей, які були знищені ракетами і бомбами рашистів”, - написав Білошицький.

Нагадаємо, російські окупанти 8 квітня завдали ракетного удару по залізничному вокзалу в Краматорську Донецької області. Під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, які чекали на евакуацію. Внаслідок удару загинуло понад 50 людей, серед загиблих - діти.

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