"Закриваємо" Крим корком: військовий експерт надав план із деокупації захоплених територій за 2-3 роки

Іван Ступак вважає, що краще очікувати "не дуже приємного, навіть негативного прогнозу", ніж усе ще сподіватися на "2-3 тижні".

Військовий експерт Українського інституту майбутнього, консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак надав ймовірний варіант визволення окупованих територій України.

Про це йшлося в інтерв’ю Ступака УНІАН.

"Ми доходимо до Азовського моря і "закриваємо" Крим корком – просто "забиваємо", щоб росіяни звідти не виходили. Після цього, можливо, буде якийсь період затишшя. Можна припустити, що буде такий варіант, щось на кшталт повернення у 2017-2018 роки, коли масштабні бойові дії закінчилися, а, умовно, на лінії Токмак-Мелітополь щось продовжує відбуватися. При цьому за два-три роки Україна збереться і зможе повернути ті захоплені території", – висловився Ступак.

За його словами, це не знімає питання використання безпілотників, які продовжать гатити по Криму, будуть "прильоти і припливи по російському флоту" тощо.

"Не треба шукати в цьому зради, це – нормальний сценарій. Нас готують, щоб не було так, як на початку вторгнення – два-три тижні і розберемось, все буде класно. Краще нехай буде такий не дуже приємний, навіть негативний прогноз, але в разі, якщо він не справдиться, всі видихнуть із полегшенням: "А ми думали, що ще сім років", – додав він.

Тим часом інший експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич розповів, коли і як, на його думку, завершиться війна в Україні. Він надав 7 ключових сценаріїв, починаючи від найменш можливих і навіть фантастичних на цьому етапі, закінчуючи тими, які цілком можливі вже 2024 року.

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