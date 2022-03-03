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Закрийте небо над Україною: петиція до НАТО зібрала необхідну кількість голосів

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Закрийте небо над Україною: петиція до НАТО зібрала необхідну кількість голосів

НАТО

Альянс має негайно розглянути звернення.

Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала неохідний мільйон голосів.

Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.

Тепер петицію мають розглянути. Наскільки це стане реальністю, поки що невідомо. Якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з'явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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