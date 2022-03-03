Закрийте небо над Україною: петиція до НАТО зібрала необхідну кількість голосів

Альянс має негайно розглянути звернення.

Петиція із проханням до НАТО про закриття неба над Україною зібрала неохідний мільйон голосів.

Країн-членів НАТО на сайті openPetition закликали закрити повітряний простір над Україною, ввести в Україну миротворчі війська НАТО, надати військову допомогу Києву та підтримати український народ у зв’язку з агресією з боку Росії.

Тепер петицію мають розглянути. Наскільки це стане реальністю, поки що невідомо. Якщо НАТО закриє повітряний простір над Україною, це означатиме, що будь-яка авіатехніка, яка з'явиться в небі після закриття, має бути знищена силами НАТО, які можуть робити це на відстані із нейтральної зони.