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"Зачиніть вікна": українців попередили про небезпеку у зв'язку з потенційними ударами РФ

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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"Зачиніть вікна": українців попередили про небезпеку у зв'язку з потенційними ударами РФ

Фото: ТСН.ua

Повідомляють про пуски російських ракет.

Російські окупаційні війська 5 грудня можуть завдати ударів по об’єктах енергетики України, тому людям радять підготуватися до можливого знеструмлення.

Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

"Повідомляють про пуски ракет! Можливі удари по об’єктах енергетики, тому обов’язково зробіть запас води, зарядіть телефони, павербанки. Закрийте вікна та максимально зберігайте тепло в приміщеннях. Віримо в ЗСУ!" - написав Малецький.

Як повідомлялося, вдень 5 грудня з російського аеродрому Енгельс злетіли стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджав, що росіяни підняли в повітря 14 літаків Ту-95. 

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко закликає громадян не нехтувати тривогою, яка просто зараз шириться регіонами через активність ворожої авіації.

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Дата публікації
Перегляди
15к
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