Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми

В межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро підтвердили факти існування корупційної схеми, яка дозволяє значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

Про це повідомляє НАБУ.

Таким чином недоброчесні постачальники отримують надприбутки та фактично наживаються на армії під час повномасштабної агресії РФ.

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Застосування наявної системи закупівель дозволяє постачальникам вдаватися до зловживань при формуванні ціни на ходові групи продуктів: яйця продають втридорога, а лосось або лохину, які не побачиш в раціоні військових, — за цінами, в рази нижче ринкових.

Аби підтвердити факти зловживань, детективи вилучають та опрацьовують величезний масив первинних документів складського обліку військових частин, одержувачів послуги, що необхідно для встановлення обсягів постачання всіх найменувань продуктів за каталогом.

Наразі призначено низку експертиз, триває збір додаткових матеріалів.

Що відомо про скандал із закупівлею харчів для військових

21 січня ЗМІ дізналися, що посадовці Міністерства оборони України закуповують харчові продукти для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Під час розслідування журналісти посилаються на угоду Міністерства оборони про закупівлю харчів.

Нинішній контракт розміром 13 млрд грн Міноборони уклало з ТОВ "Актив компані". Ця фірма має статутний капітал у тисячу гривень. 2021 року податкова служба анулювала у цієї фірми свідоцтво платника ПДВ через відсутність поставок і ненадання декларацій.

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