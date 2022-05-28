Заквітчані паркани: волонтерка із Канади приїхала до Бучі, щоб допомогти українцям менше помічати сліди війни

Квітуче поле на посіченому паркані - волонтерка з Канади Іванка Сіолковська побачивши, яких руйнувань зазнала Київщина, взялася заповнювати фарбами сліди від куль та осколків на огорожах.

Робить це, щоби підтримати тих, хто занадто багато втратив. Вона розфарбувала кілька парканів у Бучі і її ідею вже підхопили жителі сусідніх містечок, йдеться в ТСН.

Іванка - волонтерка з Канади, там має власний бізнес. Із початком повномасштабної війни вирішила допомагати країні, де колись народилися її рідні. «Бабусі і дідусі всі - українці, їх вивезли до Німеччини під час Другої світової війни, звідти приїхали до Канади. І трималися традицій і мови, говорили часто вдома і ніби говорю трохи по-українськи. Я приїхала в перший тиждень війни, щоб допомогти якось, як було треба», - каже волонтерка.

Коли вона дісталася Бучі, жахнулася від побаченого - вщент зруйновані та вигорівші будинки, посічені осколками огорожі, зламані людські життя.

«Тут зустріла пана Сашу, його сина забили і хату розбомбили. Він мені казав – я навіть не можу по вулиці йти, бо бачу ті діри з куль і мені то нагадає, що я сина загубив і про всю втрату», - каже дівчина.

Аби хоч якось розрадити Олександра, вона розпитала, які квіти він любить і Іванка на побитому паркані намалювала нарциси. Тоді її і побачила маленька Аня. Чотирирічна дитина спочатку із захопленням дивилася, а потім запросила Іванку і до свого. Маленька дитина добре розуміла, що саме їм потрібно замалювати і сама взялася взялася за пензля.

Мама Ані розповідає - їх врятувало те, що їм вдалося виїхати з Бучі. По поверненню на них чекав розграбований та побитий рашистськими снарядами будинок. Багато маленьких дірочок на їхній хвіртці нині квітнуть червоними маками та білими ромашками. «Я думаю, що вона так і залишиться. Це спогади війни», - констатує жінка.

Іванка ж каже, ще надто багато парканів треба повернути до життя і радіє, що за її прикладом і інші береться розмальовувати паркани.

У сусідньому Гостомелі 15-річна Яринка замальомує квітами шрами на власному паркані, а точніше на тій частині, що від нього лишилася. Почала із маминих улюблених незабуток, а згодом додавала й інші.

За вщент посіченим шматком огорожі будинок, якому теж ледь вдалося витримати навалу снарядів, але все ж таки встояв «Я в цьому домі провела майже все своє життя. Але він доволі цілий. Чесно, я думала, що він буде навіть більш розбитий», - каже дівчина.

Сьогодні родина Ярини думає, як буде відновлювати усе те, що накоїли на їхньому подвір'ї "непрохані гості". І вже навіть почали садити город, дівчинка ж тим часом продовжує малювати квітуче поле до дня нашої перемоги.

«Той паркан, що залишився, я теж розмалюю і ми залишимо на пам'ять. Сказати, що все скінчилося і все розцвіте», - твердить дівчинка.

Іванка ж тим часом вже прямує додому в Канаду. Із собою на пам'ять бере шматочок квітучого паркану із Бучі.

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