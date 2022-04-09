"Залежить від багатьох речей": Зеленський прокоментував загрозу наступу Росії на Харків

Найголовніше – все залежатиме від ЗСУ, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дані розвідки про загрозу російського наступу на Харків та сказав, що це залежить від багатьох речей, зокрема – наскільки президент РФ Володимир Путін готовий піти далі.

Про це Зеленський сказав на спільній з прем'єр-міністром Австрії Карлом Нехаммером пресконференції 9 квітня.

"Як буде йти процес – залежить від багатьох речей. Стоїть Маріуполь, там наші військові, сильні, міцні. Навколо них 10 тисяч військових. Якщо ми утримаємо Маріуполь, ці 10 тисяч там і будуть перебувати, і не підуть на схід", – розповів голова держави.

Він додав, що багато чого залежить від самих українців – наскільки вони будуть міцними у протистоянні з ворогом. Також на плани РФ щодо Харкова, за словами Зеленського, можуть вплинути західні партнери, прискоривши постачання озброєння.

"Залежить від того, наскільки керівник РФ готовий йти далі. Найголовніше – все залежатиме від наших Збройних сил. Тому, найголовніше, щоб ми були готові на будь-якому з цих напрямків", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що російські військові перегрупуються на сході України і планують просуватися до Харкова. Після цього окупанти можуть спробувати просуватися на Київ.

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