Залежить від боїв на сході України: в Міноборони оцінили ймовірність оголошення мобілізації в Росії

Залежить від боїв на сході України: в Міноборони оцінили ймовірність оголошення мобілізації в Росії

В Міноборони України не виключають, що президент Росії Володимир Путін оголосить у своїй країні загальну мобілізацію і зазначають, що це рішення залежить від ситуації на східному фронті.

В окремих регіонах Росії вже проводиться прихована мобілізація, де активно вербують найманців для війни проти України. Крім того, росіяни намагаються залучити до бойових дій чоловіків на окупованому Донбасі.

Про це розповів спікер Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу 30 квітня.

"Але чи буде Росія оголошувати повну мобілізацію – залежить від бойових дій, які зараз тривають у східній операційній зоні. Тобто якщо ворогу не вдасться досягти своїх цілей, такий сценарій цілком можливий, ми його не виключаємо", – розповів Мотузяник.

Нагадаємо, 29 квітня британський міністр оборони Бен Воллес висловив припущення, що президент РФ Володимир Путін під час святкового параду 9 травня оголосить масову мобілізацію, щоб завдати вирішального удару по Україні.

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