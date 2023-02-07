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"Залежить від точності влучання": Жданов оцінив ефективність далекобійних ракет GLSDB

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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542
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"Залежить від точності влучання": Жданов оцінив ефективність далекобійних ракет GLSDB

Фото: Associated Press

Олег Жданов оцінив ефективність далекобійних ракет GLSDB.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що ефективність долекобійних ракет GLSDB для РСЗВ HIMARS є достатньо високою.   

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

"Їхня ефективність залежить від точності попадання. Якщо влучили точно, повірте, це і для піхоти, і для боєприпасів противника будуть вирвані роки, мало їм не здасться".

Нагадаємо, Жданов розповів, що сталося з танками Т-14, якими Росія лякала весь світ – проєкт "Армада" закрили ще 2020 року через дорожнечу та безперспективність.

Передавання Україні ракет GLSDB

У Міноборони США підтвердили, що передадуть Україні у новому пакеті військової допомоги далекобійні ракети GLSDB для "звільнення своїх територій". 

Ракети GLSDB можуть вражати цілі на 150 кілометрів, які розроблені американською компанію Boeing та шведською Saab. Це майже вдвічі перевищує можливості GMLRS для HIMARS. За інформацією іноземних ЗМІ, ці боєприпаси матимуть такий самий вплив на перебіг бойових дій, як раніше HIMARS. 

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не використовуватиме зброю великої дальності, яку обіцяли Сполучені Штати, для ударів по території Росії, та буде націлюватися лише на російські підрозділи на окупованій території нашої країни.

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Дата публікації
Перегляди
542
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