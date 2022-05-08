Залишали документи і відбитки: слідчі ідентифікують росіян, які вбивали і ґвалтували людей на Київщині

Залишали документи і відбитки: слідчі ідентифікують росіян, які вбивали і ґвалтували людей на Київщині

Місто Буча на Київщині - стало синонімом слова "геноцид", бо доти, поки не прогнали наші війська звідти російських окупантів – ніхто і не уявляв, із яким безміром жорстокості і садизму прийшли на нашу землю ці посланці Путіна.

За звірячі убивства і катування мирних мешканців, за злочини проти людяності - винні мають бути покарані. І не лише ті, хто давав накази, а кожен виконавець: ґвалтівник, кат і вбивця, йдеться в ТСН.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова 28 квітня оприлюднила список перших підозрюваних в Бучанських злочинах: тих, хто точно катував. Всі вони - 10 чоловіків із 64-тої гвардійської мотострілецької бригади з Хабаровського краю. Слідчі Національної поліції України знайшли неспростовні докази, щоб назвати кожного нелюда по імені.

У бучанському моргу Галина Миколаївна розшукує сина Ярослава Сахна. "Він їх провів до автобуса і повернувся, сказав, що я нікуди не поїду. Повернувся додому. І коли він йшов, сусіди кажуть, ми просили не йди нікуди, а він вийшов з дому і зник", - розповідає вона.

Та деякі із 200 неопізнаних тіл просто неможливо упізнати. «Тіла деякі обгоріли, багато розстріляних, тіла певний час були в землі. Люди непритомніють, починається рвота», - додає психотерапевт, яка тут допомагає.

У наметах поряд у родичів відбирають зразки ДНК, за ними ідентифікують убитих. «Загалом по місту Буча і Бучанській територіальній громаді 451 тіл - загиблих, або померлих», - кажуть у поліції.

Саме те, що відбувалося у Бучі, має і для українців, і для всього світу стати уособленням геноциду ХХІ століття.

За словами слідчих Національної поліції, вздовж лише однієї вулиці Яблунської, яка прославилась на весь світ, знайшли більше трьох десятків загиблих. «Це одна зі зручних вулиць, щоб рухатись до міста Київ. По цій вулиці, зокрема, рухалася військова техніка. Той, хто виходив, той, хто рухався без їх дозволу, всі загинули», - розповідає заступник начальника управління ГСУ НПУ Андрій Шевченко.

На цій вулиці було мінімум три катівні, зокрема в адмінбудівлі. Тут окупанти жили в кабінетах, готували їжу. А за рогом страчували - тут знайшли сімох замордованих. «Одне тіло було трохи поодаль, це місцеві мешканці. Наявність тілесних ушкоджень, зв’язані за спиною руки - це вказує на ознаки катувань. Всі без винятку мали вогнепальні поранення», - додає Шевченко

У підвалі, де росіяни катували людей, правоохоронці вже зібрали відбитки пальців. «Характерним є залишення військовослужбовцями РФ багато пляшок від спиртних напоїв. На склі непогано залишається. На склі візерунки капілярні зберігаються більш тривалий час», - показують слідчі.

Вони переконують, за всі ці звірячі вбивства і тортури винні відповідатимуть у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі. «Вони глухарями не будуть. Відповідальність за злочини несе керівництво РФ – Путін, Шойгу», - додають слідчі.

Однак пересічним російським катам їхні злочини також не минуться. Слідчі обіцяють: знайдуть кожного. «Вони позалишали свої документи. Ми ідентифікуємо цих осіб, за соцмережами, отримуємо фотографії», - каже старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ Роман Грига.

Свідчень бучанської різанини, на жаль, небагато. Бо живих свідків росіяни намагалися не лишати.

Марія Петрівна оплакує молодшого сина Дмитра Коновалова, якого вбили біля багатоповерхівки на тій самій вулиці Яблунській. «Я виходжу, а він на сходах лежить і холодний. Кров текла і знаєте, сиро під ним, річка аж така», - розповідає жінка.

Сама жінка вбивства сина не бачила. «Постріли я чула, але ж вони весь час були. Літали вогняні пучки», - пригадує Марія Петрівна

Однак поліцейські таки знайшли свідків. «Я відшторила покривало, в щілину побачила, як все сталося. Він так до кута дійшов і назад різко. Дивлюсь, давай бігти він, тікає. Вони його застрелили, він так отут упав на сходи і вони побігли», - розповідає свідок вбивства.

Бракує слідству відеофіксації. «Світла не було, у людей не було змоги заряджати свої телефони. Цивільне населення боялось знімати», - пояснюють в поліції.

Тому кожне відео – дуже важливе.

Проте одному із мешканців вдалося документувати все, що бачив з цих трьох вікон. «Я знайшов разбитий телефон і коли вони питали телефон, я показував разбитий. А він у цей час зберігався у мене вдома», - розповідає чоловік.

Він передає слідству докази і упізнає російського військового, який був у нього вдома. Завдяки таким сміливцям прокуратура оголосила про підозру у вбивстві чотирьох людей на вулиці Яблунська росгвардійцю Сергію Колоцею. «На вулиці вже прибрано і чисто, як ви можете бачити на фото, поблизу будівельного майданчика було виявлено тіла 4 людей зі зв’язаними руками. Цього опізнали очевидці, як особу, яка скоїла і є відео, на якому видно, саме він скоїв ці розстріли. Він розстріляв з автомата», - розповідає Андрій Шевченко.

Тому прокуратура та національна поліція просять, якщо ви маєте докази злочинів проти людяності, скоєних російськими окупантами, звертайтеся до правоохоронців, щоб жоден кат не лишився непокараним.

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