Залишається небезпека завдання масованих ударів ворожими дронами-камікадзе - ЗСУ

Попри відносне затишшя, пам’ятайте, що ворог у будь-який момент може застосувати як повітряний ракетний компонент, так і наземні ракетні системи великої та середньої дальності.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Залишається небезпека завдання масованих ударів дронами-камікадзе, перш за все по об’єктах критичної інфраструктури.

Не наражайте себе на небезпеку та будьте завжди напоготові адекватно відреагувати на сигнали повітряної тривоги.

Залишайтесь свідомими та пильними, зі зрозумінням ставтесь до обмежень в рамках правового режиму воєнного стану, дотримуйтесь встановленого порядку і довіряйте Силам оборони.

«Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги чи ракетної небезпеки, не забувайте про правила двох стін та необхідності перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря.

Тримаймо стрій! Разом - до Перемоги», - йдеться у повідомленні.

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Атака України дронами-камікадзе

Росія почала застосовувати дрони-камікадзе, які їй поставляє Іран, на війні проти України. Саме такими безпілотниками окупанти, зокрема, знищують критичні об'єкти інфраструктури.

Іран відкидав всі звинувачення про поставки дронів для РФ, але пізніше в МЗС Ірану все таки визнали, що країна постачала дрони, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення в Україну.

Видання Sky News також написало, що Росія таємно відправила Ірану 140 млн євро та західну зброю в обмін на дрони.

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