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"Залишається тільки попіл": Генштаб ЗСУ показав знищену техніку російських окупантів

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"Залишається тільки попіл": Генштаб ЗСУ показав знищену техніку російських окупантів

Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Там також закликали російські війська залишити територію України.

Генеральний штаб ЗСУ опублікував знищену техніку російських військ, від якої майже нічого не залишилося.

Відповідні фото опубліковані в Мережі 23 березня.

"Російські окупанти чи в силу відчуття "вєлікодєржавності", чи в силу недолугості не розуміють, що захоплюючи чужу землю, вони будуть гинути. Від деяких екіпажів залишається тільки попіл, навіть хоронити нічого. Деяким загарбникам "щастить" залишитися цілим, але мертвим", – йдеться в повідомленні.

"Россияне, вас тут никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать – бесцельно и бесславно", – звернулися в українському Генштабі до окупантів російською мовою.

Російські окупанти, чи в силу відчуття "вєлікодєржавності" чи в силу недолугості, не розуміють, що захоплюючи ЧУЖУ...

Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Середа, 23 березня 2022 р.

Нагадаємо, раніше 23 березня в ЗСУ повідомили, що вони захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії.

© ТСН.ua
ТСН.ua

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