"Залишається тільки попіл": Генштаб ЗСУ показав знищену техніку російських окупантів

Там також закликали російські війська залишити територію України.
Генеральний штаб ЗСУ опублікував знищену техніку російських військ, від якої майже нічого не залишилося.
Відповідні фото опубліковані в Мережі 23 березня.
"Російські окупанти чи в силу відчуття "вєлікодєржавності", чи в силу недолугості не розуміють, що захоплюючи чужу землю, вони будуть гинути. Від деяких екіпажів залишається тільки попіл, навіть хоронити нічого. Деяким загарбникам "щастить" залишитися цілим, але мертвим", – йдеться в повідомленні.
"Россияне, вас тут никто не ждал. Уходите. Или продолжите умирать – бесцельно и бесславно", – звернулися в українському Генштабі до окупантів російською мовою.
Російські окупанти, чи в силу відчуття "вєлікодєржавності" чи в силу недолугості, не розуміють, що захоплюючи ЧУЖУ...Опубліковано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine Середа, 23 березня 2022 р.
Нагадаємо, раніше 23 березня в ЗСУ повідомили, що вони захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби російської армії.
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