Залишається в "сірій" зоні: Гуменюк розповіла про ситуацією на Кінбурнському півострові

Кінбурнський півострів станом на 1 лютого 2023-го перебуває у так звані1 "сірій" зоні. Повного контролю над цією територією поки не мають ані ЗСУ, ані російські окупаційні війська.

Про це в телемарафоні розповіла керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк.

"Вогневий контроль і з одного, і з іншого боку не дає встановити абсолютно господарювання жодної сили. Тому ці території географічно складні для закріплення. Вони постійно перебувають під обстрільним контролем: якщо переважає з нашого боку - можна вважати, що наш контроль. Якщо з іншого боку - інший", - розповіла вона.

За словами Гуменюк, окупанти мають сполучення із Кінбурнською косою суходолом. Завдяки цьому вони можуть перекидати на півострів особовий склад та техніку.

"Але ворог має сполучення суходолом. І навіть територіально острови та півострів ближче до лівого берега річки Дніпро. Тому вони там з’являються частіше, але й вибиваються звідти частіше", - сказала Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку ситуація залишається складною, але стабільною. За словами керівника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгена Єріна, війська РФ заходять на Кінбурнську косу, але потужних баз там не тримають.

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