Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України - Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донеччини.
Російські окупанти намагаються захопити всю Донецьку область та зірвати активні дії наших військових на окремих напрямках.
Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Як стало відомо, окупанти обстрілюють позиції наших військових вздовж лінії зіткнення. Крім того, вони намагаються вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.
“Противник не припиняє ударів по мирних житлових кварталах та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Від авіаційних, ракетних ударів та реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Кривій Ріг, Нікополь, Білогірка, Мар’їнка, Ольгівське, Оскіл, Миколаїв, Очаків, Любомирівка, Гуляйполе та Мирне”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.
Там також додали, що за поточно добу окупанти завдали п’ять ракетних, п’ять авіаційних ударів та здійснив 23 обстріли із систем реактивної артилерії по військових та цивільних об’єктах на території України.
Нагадаємо, що росіяни в Кривому Розі знову влучили ракетами в гідравлічні споруди.
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