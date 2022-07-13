Залишається загроза ракетних ударів з моря, повітря і суходолу - оперативне командування "Південь"

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з двох надводних та двох підводних кораблів, споряджених сумарно 24-ма “Калібрами”, а також з 2 вдк.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.
Таким чином загроза завдання ракетних ударів залишається актуальною як з моря, так і з повітря, і з суходолу.
«Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи.Наша витримка і міць вражає цілий світ, тож, збережіть себе і Україну гідними, міцними і незламними. Разом переможемо! Все буде Україна!», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що окупований Маріуполь затопило після зливи.
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