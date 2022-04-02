Залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним: яка ситуація в Маріуполі зранку 2 квітня

Залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним: яка ситуація в Маріуполі зранку 2 квітня

Що відбувається в Маріуполі.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. У місті, де немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів, перебувають близько 160 тисяч людей. Маріупіль залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду на власних автівках

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 1 квітня.

Загарбники здійснюють вогневе ураження та штурмові дії, аби захопити Маріуполь

Окупанти розпочали наступ у напрямках Велика Новосілка та Роздольне на Донеччині. Але були зупинені на обох напрямках, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду на власних автівках

"Місто залишається зачиненим для в'їзду та дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти від вчора категорично не пропускають ніякі гуманітарні вантажі, навіть у малих обсягах, в місто. Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються невтішними.

Ми не бачимо реального бажання росіян та їх сателітів щодо надання можливості маріупольцям евакуюватись на контрольовану Україною територією", - повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Туреччина стала посередником у переговорах про вивезення з Маріуполя поранених і тіл загиблих

Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном гуманітарну ситуацію в українських містах, які зазнають обстрілів від окупантів. Окремо вони звернули увагу на ситуацію в Маріуполі.

"Азов" спростував евакуацію захисників Маріуполя

"Вчора з'явилася інформація про евакуацію командування полку "Азов". Командир на поле бою заходить першим і виходить останнім. Кидати своїх підлеглих на полі бою характерно для російських командирів, які не вважають своїх підлеглих за людей", – заявив командир полку.

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Постраждала після обстрілу пологового будинку у Маріуполі розповіла, що трапилося насправді

Після цинічного обстрілу пологового будинку в Маріуполі російські ЗМІ намагалися видати цю історію за фейк, але одна із постраждалих дівчат розповіла, що там сталося насправді.

Арестович попередив російських окупантів, що в Маріуполі не варто чекати на успіхи

"Але щось мені здається, що будуть складності з цим – добитися успіху там – що в Маріуполі, що в зоні ООС. Підказує мені якось відчуття, що буде непросто. Особливо якщо подивитися на деякі дії ЗСУ, які офіційно оголошують на півдні Запорізької області. Оцінювати цю інформацію не буду. Але якісь села звільнені оголошують. Села звільняють в досить неприємний для противника бік, до Маріуполя. Мало що там може статися", – розповів Арестович.

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Окупанти зруйнували дім легенди "Шахтаря" в Маріуполі

Знаменитий форвард донецького "Шахтаря" Олег Матвєєв втратив дім у Маріуполі внаслідок обстрілів з боку російських загарбників. "Ось що залишилося від будинку, в якому я жив. Це просто пи**ець", - написав Матвєєв в Instagram, додавши відео.

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З Маріуполя вчергове намагались евакуювати людей, а військові потребують підтримки

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