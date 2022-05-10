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Залишають у будинках та на звалищах: на Харківщині окупанти кидають трупи своїх військових

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Залишають у будинках та на звалищах: на Харківщині окупанти кидають трупи своїх військових

скриншот з відео / Al Jazeera

Російські окупанти, відступаючи з Харківщини, кидають трупи своїх солдатів.

Тіла росіян знаходять у будинках, на вулицях та звалищах. 

Про це повідомляє Харківська ОВА. 

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що ЗСУ у звільнених від російських окупантів населених пунктах знаходять тіла російських військових, які РФ не забирає. Трупи загарбників лежать на вулицях, у будинках та навіть звалищах. 

"При відступі вони не забирають тіла своїх солдатів. Це ще раз свідчить про їхню мораль, принципи та правила ведення військових дій. Мабуть для них, щоб не показувати правду, так простіше", - сказав Олег Синєгубов.

У Харківській ОВА наголосили, що Україна готова віддати Росії тіла їхніх загиблих військових відповідно до норм міжнародного права. 

Нагадаємо, у Харківській області тероборона показала, як шведським РПГ знищують новітній танк РФ.

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