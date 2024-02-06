"Залишаються побоювання щодо крихкої безпеки на ЗАЕС": Independent опублікувало тривожну статтю

На Заході "залишаються побоювання щодо крихкої безпеки" на одній з найбільших у світі атомних електростанцій - Запорізькій АЕС, після того як її окупували росіяни.

Про це йдеться у статті британського таблоїду Independent.

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Автори видання наголошують, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) неодноразово висловлювало занепокоєння щодо безпеки на АЕС на тлі побоювань потенційної ядерної катастрофи. Атомна електростанція неодноразово потрапляв під вогонь, відколи Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року та незабаром захопила це підприємство.

Очільник МАГАТЕ в Києві

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі 6 лютого прибув із візитом до Києв а. Там він заявив, що найближчим часом планує відвідати Запорізьку АЕС. Його візит буде спрямований на оцінку впливу нещодавніх скорочень персоналу після того, як Росія відмовила в доступі співробітникам "Енергоатому".

"Поки що ситуація стабільна, але це дуже, дуже делікатна рівновага. Ось чому мені потрібно побачити на власні очі, яка там ситуація і які перспективи щодо кадрового забезпечення - як середньострокові, так і довгострокові", - сказав він у столиці.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі у Києві 6 лютого 2024. ФОТО: Rafael MarianoGrossi/X

Ситуація на АЕС залишається нестабільною - МАГАТЕ

Журналісти нагадують, що шість реакторів станції були зупинені декілька місяців тому, але вона все ще "потребує електроенергії та кваліфікованого персоналу для роботи важливих систем охолодження та інших засобів безпеки".

"Шість реакторів станції були зупинені майже на 18 місяців і не виробляють електроенергії, але все ще містять велику кількість ядерного палива, яке необхідно охолодити. Обвал дамби в червні поставив під загрозу доступ до водосховища, куди збиралася вода для охолодження. Щоб компенсувати це, адміністрація заводу викопала колодязі", - йдеться у статті.

Голова МАГАТЕ під час майбутнього візиту до АЕС також перевірить стабільність функції охолодження об’єкта після обвалу Каховської дамби влітку та наявність мін на станції та навколо неї.

"Усі ці речі говорять нам про те, що ситуація на Запорізькій продовжує залишатися нестабільною і потребує постійного нагляду", - сказав Гроссі.

Автори видання попереджають, що минулого місяця станція знову зазнала знеструмлення, що свідчить про тривале занепокоєння ядерною безпекою.

Росія заблокувала доступ українському персоналу

Таблоїд пише, що "особливе занепокоєння викликає рішення Росії заблокувати доступ українському персоналу київського національного оператора, який відмовився підписувати контракти з російським оператором на місці".

Зараз на заводі працюють колишні працівники НАЕК "Енергоатом", які прийняли російське громадянство та уклали нові контракти з російським оператором на майданчику.

За інформацією МАГАТЕ, п ричини скорочення персоналу різні. Деякі робітники втекли, багато хто не хотів залишатися на окупованій території, а ті, хто вирішив залишитися, не хотіли працювати на Росію.

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Гроссі знову планує відвідати Москву

Голова МАГАТЕ Гроссі повідомив, що він також хоче поїхати до Москви для переговорів з тамтешніми офіційними особами.

Доступ до всього заводу для експертів МАГАТЕ, які там постійно перебувають, досі обмежений, російська влада відхиляє запити на огляд певних ділянок, наголошують автори статті.

Тим час Гроссі підтвердив, що його команда спостерігала протипіхотні міни в деяких районах заводу, що є ще однією причиною для занепокоєння, яку він повинен побачити на власні очі. Водночас він додав, що міни, схоже, розміщені між двома огорожами по периметру.

Нагадаємо, за останніми даними МАГАТЕ, ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин, а по периметру знову експерти зафіксували міни.

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