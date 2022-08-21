"Залишила чат назавжди": ЗСУ знищили техніку, з якої окупантів обстрілювали Дніпропетровщину

ЗСУ ліквідували ворожу техніку і окупантів.
Пару одиниць російської техніки, з якої окупанти обстріляли Марганець та Нікополь на Дніпропетровщині, були знищені українськими військовими.
Про це повідомив очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Парочка техніки, яка була вночі причетна до обстрілів Марганця та Нікополя, залишила чат назавжди й була утилізована на металобрухт", - йдеться у дописі.
За його словами, також були ліквідовані й військові РФ, але точна кількість не називається.
Нагадаємо, ЗСУ знищили у небі над Херсонщиною три ворожі безпілотники.
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