Перший у житті бій: Дейнеко розповів, як сім років тому його загін виходив з облоги в Луганську

Найбільше Дейнеко мріє повернутися з підлеглими на квартал Мирний, 21.

Сім років тому українські військові давали останній бій проросійським бойовикам в окупованому Луганську. Луганський прикордонний загін в облозі сепаратисти тримали два дні, зазнали великих втрат, але за наказом прикордонники мали покинути частину.

Тоді загоном командував Сергій Дейнеко, який нині є головою прикордонної служби України. Про те, як виходили з облоги і чи жалкує він нині про щось, 4 червня йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Чистий, майже новий, але простріляний і розірваний прапор з флагштока Луганського прикордонного загону вже кілька років лежить у тумбочці Сергія Дейнеки.

Новим і відремонтованим до червня 2014-го виглядав весь загін на околиці Луганська. Сергій Дейнеко тоді був там командиром. Каже, коли в місті сепаратисти захопили будівлю СБУ, усвідомити, що за кілька днів доведеться стріляти - було важко.

2 червня 2014 року проросійські бойовики під'їхали до паркану загону. Намагалися прорватись всередину, але прикордонники дали їм бій. Тоді озброєні сепаратисти відійшли до найближчої багатоповерхівки і згадали тактику президента РФ Володимира Путіна.

"Вони вели вогонь з дахів будинків, з квартир місцевих мешканців. Це протирічить законам війни", - вказує голова прикордонної служби України.

Для всіх прикордонників той бій був першим у житті. І чи не одразу восьмеро бійців зазнали поранень. "Потім вже люди зрозуміли, що не можна підходити ближче до вікна через простріли, рикошети", - додає Дейнеко.

Більше втрат у тому бою у прикордонників не було. Воювати вони навчилися швидко. Бойовики повідомляли про два десятки вбитих і чотири десятки поранених.

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А між боями прикордонники вмикали на повну український гімн, чим добряче дратували цивільних зі зброєю.

Майже два дні тривала оборона. А далі - наказ командування виходити, бо підтримки не буде.

"Я хлопцям сказав, що не знаю, що нас чекає. І ті два бронежилети, які були, вони на першому кілометрі були викинуті, тому що тягнути на собі це дуже важко", - згадує командувач ДПСУ.

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Серед ночі прикордонники покинули загін. Їм якнайшвидше треба було дістатися Луганського аеропорта - там були свої. Але 20 кілометрів зі зброєю і набоями пішки непоміченими не пройти. І тоді бійцям допоміг місцевий житель.

Всі, хто тримав облогу Луганського прикордонного загону - нині живі. Це Сергій Дейнеко називає нагородою. Він передивляється відео тих боїв і сумує.

"Там залишилась частинка мене. Немає більшої мрії для моїх підлеглих, для луганчан, ніж повернутися на квартал Мирний, 21", - ділиться Дейнеко.

Новини України: Сергій Дейнеко розповів, як 7 років тому його загін виходив з облоги в Луганську

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