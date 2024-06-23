Залишилась дружина і 9-річний син: російська ракета вбила енергетика "Укренерго"

У компанії розповіли, що чоловік прийшов в енергетичний сектор у 18 років.
У лікарні помер енергетик Денис Новіков, який отримав поранення напередодні, 22 червня, під час ракетного удару РФ по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.
В "Укренерго" додали, що у чоловіка залишилась родина: дружина і 9-річний син.
"Вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера нашої підстанції в південному регіоні. Ще один наш колега дістав поранень. В енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що нададуть всю необхідну підтримку і допомогу родині загиблого енергетика.
"Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати", - розповідають його колеги.
Нагадаємо, 22 черня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Під ударом були енергетичні об'єкти.
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