Залишилась дружина та двоє діток: на Хмельниччині рятувальник загинув під час ліквідації наслідків удару

Хмельниччина зазнала двох дронових та ракетних атак, які в основному були спрямовані на Старокостянтинів.

Внаслідок масштабної атаки на Старокостянтинів Хмельницької області загинув рятувальник Сергій Лисюк під час ліквідації наслідків нічного обстрілу міста.

Про смерть рятувальника повідомила його сестра..

"Ти вистояв тоді в АТО, а зараз клята війна тебе забрала від нас усіх. Кожну секунду, поки тобі рятували життя я молилась і просила Господа залишити тебе. Але дива не сталось", – йдеться у дописі.

У соцмережах повідомляють, що в Сергія Лисюка залишилася дружина Людмила, а також двоє маленьких дітей: 2-річний хлопчик і 2-місячна дівчинка.

Нагадаємо, у ніч проти 6 серпня окупатни атакували Хмельниччину дронами та ракетами, які в основному були спрямовані на Старокостянтинів. У місті пошкоджено багато будівель, також спалахнула пожежа на території елеваторі, де зберігалися відходи кукурудзи.

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