Залишилася вагітна дружина: на Донбасі загинув 34-річний військовий з Львівщини

У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

В зоні Операції об'єднаних сил 5 грудня загинув військовослужбовець Руслан Ниров. Чоловік був родом із села Семенівка Львівської області.

Про це повідомляє Пустомитівська міська рада та голова Львівської ОДА.

"Сумні новини із фронту…Загинув Ниров Руслан Хамедбійович учасник бойових дій, мешканець нашої громади (с. Семенівка). Дякуємо за мирне небо! Вічна пам‘ять! Герої не вмирають!", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, Руслан Ниров служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Тіло Героя, за попередньою інформацією, планують привезти додому у середу, 8 грудня. У Руслана залишилися вагітна дружина, мама та дві сестри.

Зауважимо, ймовірно, втрата не була бойовою, оскільки у пресцентрі ООС у зведенні за 5 грудня немає інформації щодо смерті військового.

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