Залишили без ліків, їжі та води: окупанти вже понад місяць не завозять гуманітарку до Маріуполя

Воду привозять через день і мало. У ній можна лише помитися чи попрати речі.

У тимчасово захопленому Маріуполі місцеві жителі, які залишилися у місті, вже місяць не отримували жодної гуманітарної допомоги від російських окупантів, а до вцілілих будинків досі не проведені комунікації.

Про це інформує Маріупольська міська рада.

Як розповіла одна з мешканок, гуманітарної допомоги окупанти давно не привозять. Також у місті катастрофічно не вистачає ліків і питної води.

"Вода через день. Сьогодні приїхала, біжать всі. І не вистачило. З водою проблема", - розповіла жінка.

За її словами, вода здебільшого вода технічна. У ній можна лише помитися чи попрати речі.

У будинках окупанти досі не провели світло. Після "визволення" жителі готують у дворі, а туалет організували у зруйнованому росіянами "Водоканалі".

Раніше повідомлялося, що окупанти в Маріуполі змушують місцевих розбирати завали меткомбінату. Майже 10 людей підірвалися на міні.

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