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ЗСУ з танків поцілили дві ворожі артустановки (відео)

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ЗСУ з танків поцілили дві ворожі артустановки (відео)

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Українські танкісти завдали ударів по артилерійських установках російських військ.

Після цього в окупантів поменшало техніки з боєприпасами.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"Танкові підрозділи оперативного угруповання військ "Каховка" завдали вогневого удару із закритих вогневих позицій по ворожих артилерійських установках. Противник зазнав чималих втрат військової артилерійської техніки", - повідомили українські захисники.

На кадрах видно, як бійці ЗСУ за допомогою БпЛА вистежили позиції артилеристів РФ, вибрали зручний момент і танковим влучанням знищили принаймні дві артилерійські установки окупантів.

Нагадаємо, що під Мелітополем партизани підірвали штаб окупантів, де готувалися до псевдореферендуму.

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