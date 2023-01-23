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Залишили свій рубіж та втекли: прикордонники захопили позицію росіян біля Бахмута (відео)

Залишили свій рубіж та втекли: прикордонники захопили позицію росіян біля Бахмута (відео)

Фото: Associated Press

ЗСУ зачистили місцевість та закріпились на ній.

Українські прикордонники-мінометники захопили позицію окупантів біля Бахмута на Донеччині.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

За інформацією, один із прикордонних підрозділів, просунувся вперед та зайняв позицію окупантів.

Вогневу підтримку контратаки забезпечили прикордонні бойові групи мінометів, які активно використовують важке озброєння для оборони.

Під впливом щільного вогню окупанти кинули свій рубіж та втекли. Наші бійці зачистили місцевість та закріпились на ній.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасі тривають назапекліші бої, зокрема й за Бахмут та Соледар.

Британська розвідка назвала три напрямки найактивніших боїв на фронті. Так, протягом останніх днів активні бойові дії продовжуються поблизу Кремінної, Бахмута та у Запорізькій області.

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