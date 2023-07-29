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"Залишились лише бетонні конструкції": у Мережі показали фото зі зруйнованої квартири у Дніпрі

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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"Залишились лише бетонні конструкції": у Мережі показали фото зі зруйнованої квартири у Дніпрі

Понівечений будинок у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.

Який вигляд має одна зі зруйнованих квартир у Дніпрі внаслідок ракетного удару.

Ввечері 28 липня окупанти завдали ракетного удару по Дніпру, було влучання по житловій багатоповерхівці і адміністративній будівлі. Внаслідок обстрілу росіянами постраждали 9 осіб, серед яких – двоє дітей. Загалом через атаку пошкоджено чотири будинки – одна висотка, інші – двоповерхові. Зачепило також три адміністративні споруди та сім автівок.  

Канал "Дніпро 11" показав фото однієї із зруйнованих квартир у Дніпрі внаслідок ракетного удару.

На кадрах видно, що від квартири залишились лише бетонні конструкції.

Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11. / ©
Зруйнована внаслідок ракетного удару квартира у Дніпрі. Фото/Telegram: Дніпро 11.

Нагадаємо, у Дніпрі станом на ранок 29 липня ліквідовували наслідки ракетних ударів. Як повідомив голова обласної ради Микола Лукашук, житловий комплекс, в який влучила ракета, весь має пошкодження. Один з будинків комплексу зруйнований з 9-го по 13-й поверх. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
816
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