Залишилася лише одна: російський політолог розповів, що у Путіна знову змінилися цілі щодо України

Головна ціль РФ змінювалася неодноразово: після відходу "другої армії світу" від Києва нею стало захоплення Харкова. Після низки невдач в Україні окупанти ставлять перед собою нову максимальну та єдину ціль – захопити Слов'янськ у Донецькій області.

Таку думку висловив російський політолог, математик і публіцист Андрій Піонтковський у коментарі "24 каналу".

За його словами, взяти Слов'янськ росіяни хочуть за кілька тижнів чи місяців. На його думку, Росія хоче перетворити цю війну на заморожений конфлікт і потім, згідно із планом, розпочати "двосторонні переговори Росії та України щодо спірних територій".

Йдеться про Херсонську та Запорізьку області. Утім, Піонтковський наголосив, що Україна ніколи не піде на те, щоб віддати РФ свої території. Однак диктатор Росії Володимир Путін досі не зрозумів цього.

"У нього дві надії. Перша – знову мобілізувала всю західну агентуру і дотиснула українську владу. Друга – терор проти мирного населення. Терором (Путін. – Ред.) хоче змусити населення просити владу якось помиритися. Проте з цим він абсолютно помилився. Всі його злочини лише збільшують рішучість українського народу", – додав російський політолог.

Нагадаємо, 7 липня Путін вкотре проголосив вигадки власної пропаганди про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з колективним Заходом. Очільник Кремля також вдався до погроз, сказавши, що Росія ще не "починала воювати", а "Захід хоче воювати з нами до останнього українця".

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