"Залишилися найстійкіші": аналітик пояснив переваги українських військ над окупантами в Сєвєродонецьку

Українські війська контролюють промислову зону в Сєвєродонецьку, розташовану біля річки. Бої відбуваються у міських кварталах, і попередній темп просування російських військ значно знизився.

Ситуація в Сєвєродонецьку навіть грає на руку українцям, адже Росії бракує піхоти і зараз ця ситуація лише погіршилася.

Про це аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

Зауважимо, що він відмовився коментувати те, скільки відсотків міста контролюють українські бійці, а скільки ­­– окупанти. За словами аналітика, ніхто з тих, хто зараз не перебуває у Сєвєродонецьку, не знає, що там відбувається.

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"Один із західних розслідувачів Натан Русер, який робить дуже хороші карти, говорив, що жодна карта, яка зараз показує ситуацію у Сєвєродонецьку, не буде точною. Тому все це припущення", – сказав Михайлов.

Водночас він зауважив, що українські військові контролюють розташовану біля річки промислову зону, а боївідбуваються в міських кварталах. Водночас значно знизився темп просування російських військ, який був на початку штурму Сєвєродонецька.

"Наразі проходять бої за вулиці або навіть за будинки, як це описував український командир батальйону "Свобода" (Петро Кузик – ред.), це якийсь жахливий "контрстрайк". Такі бої на дуже малій відстані один від одного – це навіть не характерно для цього конфлікту, який був артилерійським від початку його другої фази", – розповів аналітик CIT.

На його думку, ситуація в місті зараз розвивається на користь України, оскільки РФ відчуває нестачу піхоти і ця ситуація лише погіршилася. Окрім того, окупантам не дуже вдається застосувати примусово мобілізованих з "ДНР" та "ЛНР", які не готові до важких міських боїв.

"А українська піхота з її обладнанням має перевагу над російською чи так званою "донбаською". Там присутні бійці (Інтернаціонального – ред.) легіону, які також дуже добре озброєні. Після того, як дуже багато бійців поїхали з України, залишилися найдосвідченіші, найстійкіші. Саме це дає Україні певну перевагу", – пояснив Михайлов.

Ще одна перевага в українських військ полягає в місцевому рельєфі.

"Місто Лисичанськ на іншому березі Сіверського Донця розташоване на висотах. З тих висот українська артилерія може добре обстрілювати російські війська, які вже перебувають у Сєвєродонецьку", – зауважив аналітик.

Нагадаємо, 7 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про відсутність загрози оточення українських військ в області.

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