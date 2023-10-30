"Для нас це означало б залишити цю рану відкритою": Зеленський для Time про заморожування війни з Росією

Віра президента України Володимира Зеленського в перемогу у війні, яку розв’язала Росія, непохитна. Він не має наміру відмовитися від боротьби або домогтися будь-якого миру.

Про це йдеться в статті про Володимира Зеленського, опублікованій виданням Time.

Як зазначається, Зеленський непохитно вірить в перемогу України у війні. Проте деякі із йог помічників кажуть, що впертість президента зашкодила зусиллям їх команди зробити нову стратегію.

“Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість домовитися про мирну угоду з росіянами. Судячи з останніх опитувань, більшість українців відмовилися б від такого кроку, особливо якщо б він передбачав втрату будь-якої окупованої території”, - пише Time.

Президент залишається категорично проти навіть тимчасового перемир'я. Він має намір виграти війну на українських умовах.

“Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть когось і всередині нашої країни, і за її межами. Але для мене це проблема, тому що ми залишаємося з цією вибуховою силою. Ми лише відкладаємо її детонацію”, — сказав президент журналістам Time.

Нагадаємо, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що його держава готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні".

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