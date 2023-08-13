Залишився без ступні: на Харківщині чоловік підірвався на міні окупантів

У Харківській області цивільний підірвався на протипіхотній міні.

На Харківщині у селі Руська Лозова 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Харківській області.

"Перебуваючи на своїй дачній ділянці, чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Внаслідок вибуху 73-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму і був госпіталізований до лікувального закладу. Він залишився без правої ступні", - йдеться у повідомленні.

Як пишуть в ДСНС, ймовірно спрацювала протипіхотна міна.

Нагадаємо, до узбережжя Одещини штормом несло міну, яка самовільно здетонувала у відкритому морі.

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