Залишився лише один житель: російський пропагандист розповів правду про "звільнення" Соледара

Російські пропагандисти визнали, що замість так званого "визволення" несуть українцям лише смерті та розруху. Так, російський "воєнкор" Олександр Сладков заявив, що в окупованому Соледарі залишився лише один житель.

На відео з пропагандистом звернув увагу російський антивоєнний Телеграм-канал "Сеятель ветра".

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"У Соледарі одна людина залишилася, одна. Хоча коли його брав "Вагнер", я бачив там цивільних. Там, де йде війна – там практично населення сьогодні не живе, тому що війна жорстока, вона випалює всіх і вбиває всіх", – говорить пропагандист.

За словами Сладкова, ця війна затіяна заради "допомоги Донбасу". Проте чому Росія Донбас знищує і перетворює на безлюдну пустку, пропагандист не пояснив.

"У чому сенс такого "визволення», такої "допомоги", жоден Z-патріот зрозуміло пояснити не здатний. Задай йому таке просте запитання - у відповідь поллється потік лайки та марення про біолабораторії, фашистів, НАТО. Але просто взяти і відповісти – яким чином знищення 10-тисячного міста допомогло Донбасу і нашкодило Америці, не може ніхто. Потім вони дивуються, звідки у світі русофобія і чому від них тепер всі намагаються відгородитися стіною", – зазначають у пабліку.

Зауважимо, що точна кількість цивільних, які загинули після захоплення Соледара окупантами, невідома. До повномасштабного вторгнення РФ у Соледарі проживало 10 тисяч людей.

25 січня 2023 року речник східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українські війська були змушені відійти від Соледара.

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