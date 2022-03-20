"Залишився один живий": у ЗСУ повідомили про розгром "елітного" десантного загону російських окупантів

Військові РФ масово відмовляються воювати.
Збройні сили України розгромили під Києвом зведений загін 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку.
Про це 20 березня повідомляє пресслужба Генштабу.
За інформацією українських військових, внаслідок боїв залишився в живих один окупант, і той знаходиться у шпиталі. Через такі події все більше військових зі складу загарбників відмовляються воювати.
"Командуванням російського чорноморського флоту терміново проводяться заходи щодо заміни 130 відказників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання щодо їх подальшої служби вирішує ФСБ", - додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, комендатура російського Бєлгорода проводить розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади РФ, які брали участь у наступі на Харків. Через великі втрати частини вони відмовилися воювати і підбурювали решту повертатися додому.
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