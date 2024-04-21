Залишився останній форпост: ситуація у районі Часового Яру вкрай складна - НГУ

Ворог повільно просувається у напрямку Часового Яру.
Російським військовим вдалося закріпитися в Богданівці, і перед Часовим Яром залишається останній форпост у Іванівському.
Про це повідомив в етері Апостроф TV розповів офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Володимир Черняк.
"Російські війська досить суттєво просуваються на цьому напрямку. Бої вже відбуваються безпосередньо на околицях міста Часів Яр, які були знищені ще рік тому. Там немає якихось жорстких укріплень.d
За його словами, бойові дії відбуваються на околицях Іванівського. Військовий наголосив, що цей населений пункти - під контролем Збройних сил, однак воно є останнім форпостом перед безпосередньо Часовим Яром.
"Плюс ще є водоканал перед Часовим Яром, який ще росіянам не вдалося форсувати. Росіяни намагаються протиснутися на північ від Іванівського. Незважаючи на те, що там низовина, росіяни туди заходять. Чому так? Бо наші військовослужбовці дуже зайняті лобовими штурмами росіян та постійними авіанальотами російської авіації. І це дозволяє ворогу повільно, але все ж просуватися в напрямку міста", - пояснив він.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що РФ використовує старий німецький прийом "кліщі" під час боїв за Часів Яр.
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