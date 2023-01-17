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Залишився тільки напис: окупанти із С-300 розбомбили коледж Куп'янська (фото наслідків)

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
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© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов
© Олег Синєгубов

Приміщення навчального закладу майже повністю зруйновано.

Російські окупанти вдарили ракетою С-300 по Куп'янську і розбомбили нею тамтешній автотранспортний фаховий коледж.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Приміщення навчального закладу у результаті ракетного удару РФ майже повністю зруйновано.

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих.

"Окупанти знову обстріляли місто Куп'янськ. Сьогодні, близько 14:30 ворожа ракета С-300 влучила у Куп'янський автотранспортний фаховий коледж", - зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, окупанти 16 січня обстріляли Куп'янський, Чугуївський та Харківський район області. У Куп'янську обстрілами окупанти пошкодили 2 п'ятиповерхових багатоквартирних будинки, 7 приватних домоволодінь. Поранення отримали 41-річний чоловік та жінка 65 років.

Кількома днями раніше окупанти теж завдали ракетного удару системою С-300 по Куп'янську. Ракета влучила в двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Будівля повністю зруйнована. 

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Дата публікації
Перегляди
299
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