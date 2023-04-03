"Залишки демократії відкинуті": Подоляк про повернення РФ до "радянської класики"

За словами радника президента, Росія повернулася до СРСР.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія повернулася до радянської класики.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, він описав у якому стані зараз перебувають громадяни РФ.

"«Навколо вороги!» Рф повернулася до радянської класики", - каже Подоляк.

1. Ізоляція (закриті кордони)

2. Шпигунство (будь-який іноземець, особливо журналіст, потрапляє під арешт).

3. Тотальні політичні репресії (арешти, швидкі суди, тривалі терміни) Залишки «демократії» відкинуті, СРСР повернувся.

Зазначимо, в Офісі президента відреагували на вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув колаборант і зек-втікач Владлен Татарський, який став "військовим кореспондентом".

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що нещодавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише підтвердив неефективність та недієздатність МАГАТЕ.

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