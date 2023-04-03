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"Залишки демократії відкинуті": Подоляк про повернення РФ до "радянської класики"

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"Залишки демократії відкинуті": Подоляк про повернення РФ до "радянської класики"

Фото: Getty Images

За словами радника президента, Росія повернулася до СРСР.

Радник Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що Росія повернулася до радянської класики.

Про це він написав у Twitter.

Зокрема, він описав у якому стані зараз перебувають громадяни РФ.

"«Навколо вороги!» Рф повернулася до радянської класики", - каже Подоляк.

1. Ізоляція (закриті кордони)

2. Шпигунство (будь-який іноземець, особливо журналіст, потрапляє під арешт).

3. Тотальні політичні репресії (арешти, швидкі суди, тривалі терміни) Залишки «демократії» відкинуті, СРСР повернувся.

Зазначимо, в Офісі президента відреагували на вибух у Петербурзі, внаслідок якого загинув колаборант і зек-втікач Владлен Татарський, який став "військовим кореспондентом".

Також радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що нещодавній візит Рафаеля Гроссі на Запорізьку АЕС лише підтвердив неефективність та недієздатність МАГАТЕ.

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