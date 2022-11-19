Залишки "найкращих": ворог перекидає на Луганщину десантників з Херсонського напрямку – ОВА

ЗСУ деокупували в Луганській області 12 населених пунктів.
Російські загарбники перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Залишки "найкращих" солдатів. До Луганської області рашисти перекидають десантників з Херсонського напрямку. Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, пригальмувати наш наступ на деякий час – так, контратакувати – ні", - наголосив він.
Гайдай також зазначив, що українські військові потроху просуваються у Луганській області, проте "дуже заважає дощова погода". Наразі в області деокуповано 12 населених пунктів.
"Звільнені села в жахливому стані, вони зруйновані вщент. Люди там залишаються, так що підвозимо гумдопомогу, і не залишаємо сподівань, що місцеві таки захочуть евакуюватися, адже обстріли не припиняються", - резюмував він.
Ситуація на Луганщині
У Луганській області Збройні сили України поступово просуваються вперед, деокуповуючи населені пункти.
Голова Луганської ОВА зазначив, що російські війська не закривають школи на окупованій території області, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями та влаштовувати провокації.
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни вивозять до Чечні "важких" підлітків на "перевиховання".
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