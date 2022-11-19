Залишки "найкращих": ворог перекидає на Луганщину десантників з Херсонського напрямку – ОВА

Російські загарбники перекидають до Луганської області десантників із Херсонського напрямку.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Залишки "найкращих" солдатів. До Луганської області рашисти перекидають десантників з Херсонського напрямку. Вплинути на ситуацію вони вже не зможуть, пригальмувати наш наступ на деякий час – так, контратакувати – ні", - наголосив він.

Гайдай також зазначив, що українські військові потроху просуваються у Луганській області, проте "дуже заважає дощова погода". Наразі в області деокуповано 12 населених пунктів.

"Звільнені села в жахливому стані, вони зруйновані вщент. Люди там залишаються, так що підвозимо гумдопомогу, і не залишаємо сподівань, що місцеві таки захочуть евакуюватися, адже обстріли не припиняються", - резюмував він.

Ситуація на Луганщині

У Луганській області Збройні сили України поступово просуваються вперед, деокуповуючи населені пункти.

Голова Луганської ОВА зазначив, що російські війська не закривають школи на окупованій території області, а навпаки – змушують дітей йти до навчальних закладів, щоб прикриватися учнями та влаштовувати провокації.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни вивозять до Чечні "важких" підлітків на "перевиховання".

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