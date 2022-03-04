Залізна завіса Путіна: Росія масово забороняє незалежні ЗМІ аби приховати правду про війну з Україною

Залізна завіса Путіна: Росія масово забороняє незалежні ЗМІ аби приховати правду про війну з Україною

В РФ з перебоями працює і Facebook.

Сьогодні, 4 березня, вже 9-й день війни, яку Росія розпочала проти України. Станом на зараз в країні-агресорці не залишилось об'єктивних ЗМІ та адекватної журналістики. Усі видання, які наразі мовлять у РФ - це засоби масової пропаганди. Путін робить у країні залізну завісу, блокуючи незалежні видання, аби приховати правду про звірства окупантів.

ТСН.ua зібрав перелік ЗМІ, які потрапили під заборону кремлівського режиму або самі оголосили про закриття.

Радіостанція "Ехо Москви" - заборонили в РФ, сайт і радіо будуть ліквідовані. Телеканал "Дождь" - Роскомнагляд обмежив доступ. Видання "Медуза" - Роскомнагляд обмежив доступ. "Радіо Свобода" - Роскомнагляд обмежив доступ. "Голосу Америки" - Роскомнагляд обмежив доступ. Російська служба BBC - Роскомнагляд обмежив доступ. Znak.com - видання оголосило про закриття в РФ. Видання The Village повідомило, що закриває офіс у Росії, редакція працює з Варшави.

Варто зазначити, що деякі з цих видань доступні на YouTube. Натомість у низці країн світу та Європи пропагандистські російські телеканали наразі заблоковані.