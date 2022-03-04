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Залізна завіса Путіна: Росія масово забороняє незалежні ЗМІ аби приховати правду про війну з Україною

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Залізна завіса Путіна: Росія масово забороняє незалежні ЗМІ аби приховати правду про війну з Україною

ТСН.ua

В РФ з перебоями працює і Facebook.

Сьогодні, 4 березня, вже 9-й день війни, яку Росія розпочала проти України. Станом на зараз в країні-агресорці не залишилось об'єктивних ЗМІ та адекватної журналістики. Усі видання, які наразі мовлять у РФ - це засоби масової пропаганди. Путін робить у країні залізну завісу, блокуючи незалежні видання, аби приховати правду про звірства окупантів.

ТСН.ua зібрав перелік ЗМІ, які потрапили під заборону кремлівського режиму або самі оголосили про закриття.

  1. Радіостанція "Ехо Москви" - заборонили в РФ, сайт і радіо будуть ліквідовані.
  2. Телеканал "Дождь" - Роскомнагляд обмежив доступ.
  3. Видання "Медуза" - Роскомнагляд обмежив доступ.
  4. "Радіо Свобода" - Роскомнагляд обмежив доступ.
  5. "Голосу Америки" - Роскомнагляд обмежив доступ.
  6. Російська служба BBC - Роскомнагляд обмежив доступ.
  7. Znak.com - видання оголосило про закриття в РФ.
  8. Видання The Village повідомило, що закриває офіс у Росії, редакція працює з Варшави.

Варто зазначити, що деякі з цих видань доступні на YouTube. Натомість у низці країн світу та Європи пропагандистські російські телеканали наразі заблоковані.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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