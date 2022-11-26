Залізні очі фронту: аеророзвідка показала, як нищить ворога і як полюють на них

Аеророзвідка показала ТСН, як нищить ворога і як полюють на них.

Окремий загін прикордонників проводить аеророзвідку на Харківщині просто перед носом у ворога. Корегувати артилерію в онлайн-режимі, надсилати вибухові подарунки в окопи російським військам – таке завдання у аеророзвідників на передовій.

Нерідко бійці прикордонники потрапляють під ворожий обстріл, намагаючись передати картинку ворожих пересувань командуванню. Мінусова температура, танкові обстріли і робота в тилу ворога – це особливості роботи бійців особливого призначення. "Зараз у нас завдання від суміжних підрозділів провести дорозвідку місцевості, куди буде заходити наша піхота, також розвідку зробити на іншому березі річки, щоб не було техніки і неприємних сюрпризів для наших товаришів", - каже боєць "Тренер".

Група розвідників попри хмарність якість картинки дозволяє чітко розгледіти позиції російських військ. "Окоп бачимо символічний у формі Z, який орки вирили собі", - показують бійці.

Орієнтуватись на місцевості йому потрібно так само ретельно, як пілоту винищувача. Усе, аби не втратити дрон, адже через ворожі засоби радіоелектронної боротьби оператор може втратити контроль над безпілотником. "Противник працює досить щільно саме зараз, коли я в повітрі. Техніка у посадці, за попередньою інформацією, вони досить добре маскують її, тому частіше доводиться залітати над самою посадкою і під кутом 90 градусів, більш реально її виявити",- розповідає боєць.

Виявити важку техніку і вразити її перш, ніж туди просуватиметься наша піхота – таке завдання аеророзвідки. Картинка напряму передається командуванню. "Я зараз керую коптером і проводжу трансляцію онлайн на штаб. Всі хто має ключ доступу до трансляції, можуть це спостерігати", - зазначає "Джонсон".

Бути очима пункту управління для цих хлопців – смертельно небезпечно. Нерідко прикордонники потрапляють під ураження важких снарядів, просто під час розвідки.

Один із таких випадків зафіксували на камеру. Розвідники давали картинку ворожих позицій на Луганщині, коли по них почала стріляти важка артилерія і танки. Сапер на позивний «Рок» тоді саме шукав безпечну зону для роботи. "Я почав плановий обхід території, щоб впевнитись, що вона безпечна, але в цей момент нас накрив танковий обстріл, трошки встиг зробити свою роботу, але поганці не дали доробити. На мені велика відповідальність за групу, за підрозділ, бо я повинен забезпечити їм безпечний, чистий, як у нас кажуть, прохід", - зазначає сапер "Рок".

Аеророзвідка працює переважно у сірій зоні, тому окрім ворожих обстрілів є небезпека мінних пасток.

Та коли ж аеророзвідка спрацює і виявить російські окопи, які треба вразити максимально швидко, на дрона чіпляють вибуховий пристрій. Кольорові, саморобні вибухівки, падаючи з неба, за раз знищують до десятка окупантів. Вибуховим начинням займаються знавці цієї справи. Тоді як пілоту коптера зі снайперською точністю треба враховувати швидкість вітру, аби ціль була знищена.

На рахунку цих бійців прикордонного загону сотні вдалих проведених бойових завдань і крайній вдалий розгром пункту дислокації російських військ.

"Під час розвідки виявили, як просувалася бронетехніка противника, вони пересувались по місту ми їх супроводжували і вони заїхали на це місце, де в них була стоянка. Тут була додатково важка бронетехніка БТРи танки і "Тигр".

Операція була проведена кілька тижнів тому. На кадрах, які зафіксували подію, видно, як помітивши ворожі "Урали" і броньовані автівки "Тигр" бійці загону в онлайн-режимі скорегували нашу артилерію на позиції окупантів.

"Ми дивились транслювали на штаб, щоб штаб бачив, що відбувається і спостерігали за цим, і корегували артилерію. Відпрацювали гарно, поклали понад 10 снарядів в це місце, де була їхня бронетехніка. Зараз можемо побачити результати того, що тут сталося і скільки тут особового складу і техніки було знищено",- показують бійці.

Завдяки роботі цих бійців наша піхота активно нищить ворога. Та через погодні умови і часті обстріли розвідувальні безпілотники ламаються або розбиваються, втрачаючи зв'язок з пілотом. Але потреба бачити фронт з неба командуванню потрібно цілодобово."Щоб більший був результат нашої роботи було б добре щоб у нас були ще дрони-камікадзе", - каже "Тренер".

Впритул до ворога: як прикордонники на Харківщині проводять розвідку і надсилають "подарунки" оркам

Допомогти придбанні дронів, можна за реквізитами:

Державна Прикордонна Служба України (ДПСУ)

Розрахунковий рахунок UA228201720313261001301008834

ЄДРПОУ 14321955

Назва послуги

Благодійна допомога для Держприкордонслужби

Читайте також:

Росія може обстріляти ракетами три українські АЕС: у Зеленського попередили про "надзвичайні ризики"

У Москві посилено охороняють стіни Кремля: у чому причина (фото)

До мурашок: Зеленський показав відео, як українці борються з темрявою