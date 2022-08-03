Залізничне сполучення між Херсоном і Кримом після удару ЗСУ є вразливим для військ РФ - розвідка Британії

Залізнична лінія, яка сполучає тимчасово захоплений росіянами Херсон із незаконно анексованим українським Кримом, після удару по російському полягу з боєприпасами залишиться вразливою для військ РФ та їхнього маршруту матеріально-технічного постачання.

Малоімовірно, що залізничне сполучення між Херсоном із тимчасово окупованим Кримом залишиться в робочому стані.

Про це йдеться у повідомленні розвідки Британії.

"У результаті українського удару по російському потягу з боєприпасами в Херсонській області на півдні України дуже малоймовірно, що залізничне сполучення, що сполучає Херсон із Кримом, залишиться в робочому стані. Російські війська, ймовірно, відремонтують залізничну лінію протягом кількох днів, хоча вона залишиться вразливою для російських військ та їхнього маршруту матеріально-технічного постачання з Криму до Херсона", - йдеться в заяві.

Також, як повідомляється, Росія сприяла будівництву поромної переправи, нещодавно створеної для заміни пошкоджено Антонівського мосту через річку Дніпро у Херсоні для цивільного використання. Однак, найбільш імовірно, що російські військові використовуватимуть його для перекидання військ та матеріально-технічного постачання.

"Ймовірно, ми побачимо збільшення кількості цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон та околиці, оскільки бойові дії продовжуються, а брак продовольства погіршується. Це створить навантаження на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до вжиття заходів щодо контролю за пересуванням", - кажуть у розвідці.

Нагадаємо, росіяни хочуть скувати дії ЗСУ і атакують їхні позиції одночасно з різних сторін.

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