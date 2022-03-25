Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Залізничне сполучення з Білоруссю припинено - Рівненська ОВА

Дата публікації
Перегляди
1443
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Залізничне сполучення з Білоруссю припинено - Рівненська ОВА

pixabay.com

Росія тепер не зможе постачати військову техніку і провізію своїм військовим.

Залізничне сполучення з Республікою Білорусь припинено.  

Про повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.

"Друзі, залізничне сполучення з Республікою Білорусь припинено. Це означає, що Росія більше не зможе постачати військову техніку і провізію окупантам через білоруську залізницю", - написав він.

Він також подякував залізничникам за допомогу у наближенні перемоги України.

Нагадаємо, співробітники "Росатому", які були на Рівненській АЕС, записали звернення та засудили напад РФ на Україну.

Читайте також:

Наступна публікація