Залізничне сполучення з Білоруссю припинено - Рівненська ОВА

Росія тепер не зможе постачати військову техніку і провізію своїм військовим.
Залізничне сполучення з Республікою Білорусь припинено.
Про повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль у Facebook.
"Друзі, залізничне сполучення з Республікою Білорусь припинено. Це означає, що Росія більше не зможе постачати військову техніку і провізію окупантам через білоруську залізницю", - написав він.
Він також подякував залізничникам за допомогу у наближенні перемоги України.
Нагадаємо, співробітники "Росатому", які були на Рівненській АЕС, записали звернення та засудили напад РФ на Україну.
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