Залізничники порадили маршрути для евакуації, щоб всі не прямували на Львів

Залізничники порадили маршрути для евакуації, щоб всі не прямували на Львів

Залізничники кажуть, що вже окрім людей, перевезли 15 тисяч тварин.

Столичний вокзал вже кілька днів як перестав виконували лише свою постійну функцію. Він перетворився і на осередок, де курсують евакуаційні потяги, і на гуманітарний центр. Учора в Мережі з'явилась новина про те, що на вокзалі масово лишають своїх домашніх улюбленців і рятуються без них.

Про це йдеться в ТСН.

Люди зі сльозами на очах, тварини нервуються, так на вокзал прибувають і прибувають ті, хто хоче евакуюватися.

"Ми вже перевалили за мільйон пасажирів, які евакуйовані. Це наша важлива мета – перевозити пасажирів у такі часи, щоб наші міста, які лишаються в облозі, наші захисники знали, що їхні сім’ї в надійному місці, вони захищені", - кажуть на "Укрзалізниці».

Зараз залізничники збільшили кількість потягів з Дніпра та Запоріжжя, однак найбільше охочих їхати - у Києві та Харкові. Харків, у пікові моменти, понад 30 тисяч, Київ 50 тисяч людей, які на день виїздили», - додають у відомстві.

Нині головний напрямок руху поїздів - захід. Надзвичайно перевантажений Львів. Тому залізничники рекомендують обирати інші напрямки.

«Ми рекомендуємо їхати до Ужгорода, до Вінниці, до Чопа, до Рахова, до Івано-Франківська, Чернівців… Зараз перехід на Румунію є досить спокійним. Організовані волонтери, поряд організували їжу, напої№, - розказують залізничники.

За день відправили приблизно 15 евакуаційних потягів, на ці поїзди не треба купувати квитки. Відправляють на них насамперед – дітей і жінок, літніх людей та людей з обмеженими фізичними можливостями. А разом з ними їдуть і домашні улюбленці.

В мирний час на перевезення тварин існують суворі санітарні умови. Зараз ваші Мурчики і Сірки можуть сісти на потяг разом із вами без спеціальних ветдокументів.

В Мережі з’явилася інформація, ніби люди евакуюються, а тварин лишають на призволяще на вокзалі, зачиненими у переносках . Це не так, тут немає жодної покинутої тварини. А, за даними «Укрзалізниці», разом із людьми за ці дні евакуювали приблизно 15 тисяч тварин.

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Назад поїзди теж повертаються завантажені. Не людьми, а для людей. Ось тут, на київському вокзалі вже кілька днів приймають гуманітарну допомогу.

«Приїжджає все, починаючи з харчування, серед нього і дитячого. І закінчують різними штуками для мобільних, типу зарядки, медикаменти. Приїжджають із-за кордону, вчора от з Варшави розвантажили, та із західної України. Для хлопців, які нас захищають з тероборони і збройних сил. І люди, кажуть, в лікарні, пологові, хтось приходить поїсти. Бувають і такі, що не дякують. Таке теж буває, рідко, але буває. Не страшно, ми ж тут допомогти людям», - каже волонтерка Поліна.

Столичний вокзал перетворився на багатогалузеву інфраструктуру. Де можна не лише сісти у рятівний потяг, а й отримати необхідну гуманітарну допомогу.