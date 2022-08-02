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Залізничники пояснили, чи зупинятиметься кільцева електричка у Києві під час тривог

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Залізничники пояснили, чи зупинятиметься кільцева електричка у Києві під час тривог

Фото: УНІАН

У Києві діють нові обов’язкові правила роботи всього громадського транспорту, які передбачають висадку пасажирів в укриття під час повітряних тривог.

Своєю чергою, залізничники пояснили, як тепер працюватиме кільцева електричка під час повітряних тривог.

Про це повідомляється у телеграм-каналі кільцевої електрички. 

"Відтепер автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутки зупинятимуться під час повітряних тривог. Метро і до того зупинялось. А ось київська кільцева електричка — ні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Kyiv City Express буде додатково обслуговувати ще декілька нових напрямків.

Нагадаємо, у Києві наземний громадський транспорт, зокрема і приватні перевізники, під час повітряної тривоги зупинятимуть рух. Пасажири в цей час мають залишити салон та пройти до найближчого укриття. 

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